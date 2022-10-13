İtalya'da seçimlerin ardından parlamento açıldı

İtalya'da seçimlerin ardından parlamentonun her iki kanadında ilk oturumlar yapıldı.

İtalya'da 25 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde 19'uncu Yasama Dönemi bugün yapılan ilk oturumlarla resmen başladı. Her iki kanatta başkanlık seçimleri için oylamaya geçildi.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekilleri meclis başkanını belirlemek üzere oy kullandı.