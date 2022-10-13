İtalya'da seçimlerin ardından parlamento açıldı - Son Dakika
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İtalya'da seçimlerin ardından parlamento açıldı

13.10.2022 13:53

İtalya'da seçimlerin ardından parlamentonun her iki kanadında ilk oturumlar yapıldı.

İtalya'da seçimlerin ardından parlamentonun her iki kanadında ilk oturumlar yapıldı.

İtalya'da 25 Eylül'de yapılan genel seçimlerin ardından parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde 19'uncu Yasama Dönemi bugün yapılan ilk oturumlarla resmen başladı. Her iki kanatta başkanlık seçimleri için oylamaya geçildi.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekilleri meclis başkanını belirlemek üzere oy kullandı.

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Kaynak: AA

İtalya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da seçimlerin ardından parlamento açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'da seçimlerin ardından parlamento açıldı - Son Dakika
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