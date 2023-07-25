İtalya'da şiddetli fırtına 2 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
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İtalya'da şiddetli fırtına 2 kişinin ölümüne neden oldu

25.07.2023 16:56

İtalya'nın güneyi orman yangınlarıyla mücadele ederken, kuzeyinde etkili olan şiddetli fırtınada 2 kişi hayatını kaybetti. Lombardiya bölgesine bağlı Milano kentinde etkili olan sağanak, dolu yağışı ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, araçlarda hasar oluştu, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Güneyde ise Sicilya Adası'nda orman yangını başladı ve uçuşlar geçici olarak durduruldu.

İtalya'nın güneyi orman yangınlarıyla mücadele ederken, kuzeyinde etkili olan şiddetli fırtınada 2 kişi hayatını kaybetti.
İtalya'nın güneyini orman yangınları, kuzeyini ise şiddetli fırtına vurdu. Dün gece 04.00 sıralarında Lombardiya bölgesine bağlı Milano kentinde etkili olan sağanak, dolu yağışı ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, araçlarda hasar oluştu, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Şiddetli yağış ve fırtına, kuzeydeki Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ve Veneto özerk bölgelerinde de hayatı olumsuz etkiledi.
Lombardiya'daki Brescia kentinde kamp yapan 16 yaşındaki bir genç bulunduğu çadırın üzerine ağaç devrilmesi sonucu, Lissone'de ise 58 yaşındaki bir kadın aracının üzerine ağaç devrilmesi nedeniyle hayatını kaybetti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Milano'da fırtına nedeniyle elektrik hatlarında hasar meydana gelirken, bazı bölgelerde su kesintileri yaşandığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin ise 200'den fazla olaya müdahale ettiği belirtildi.
Güneydeki orman yangınları sürüyor
İtalya'da sıcaklığın 47 dereceye ulaştığı güneydeki Sicilya Adası'nda dün gece saatlerinde orman yangını başladı. Alevlerin Palermo'daki Falcone Borsellino Havalimanı'na yaklaşması nedeniyle uçuşlar yerel saatle 11.00'e kadar geçici olarak durduruldu. Havalimanında operasyonlar yeniden başlatılırken, Sivil Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Sicilya, Calabria ve Sardinya adalarındaki yangınlarla mücadele için hava desteği talep edildiği ifade edildi.
İtalya Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci gazetecilere yaptığı açıklamada, "İtalya'da son on yılların en karmaşık günlerinden birini yaşıyoruz. Kuzeyde fırtınalar, kasırgalar ve dolu yağışları, merkezde ve güneyde kavurucu sıcak, yıkıcı yangınlar yaşanıyor" dedi. - MİLANO

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel İtalya'da şiddetli fırtına 2 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da şiddetli fırtına 2 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika
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