Son Dakika Haberleri: İtalya'da şiddetli yağışlar nedeniyle viyadük çöktü
Son Dakika 3. Sayfa İtalya'da şiddetli yağışlar nedeniyle viyadük çöktü - Son Dakika

İtalya'da şiddetli yağışlar nedeniyle viyadük çöktü

6 saat önce

İtalya'nın kuzeybatısında şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu bir viyadük çöktü.

İtalya'da şiddetli yağışlar nedeniyle viyadük çöktü, System.String[]

İtalya'nın kuzeybatısında şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu bir viyadük çöktü.


İtalya'nın kuzeybatısındaki Ligurya bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Toprak kayması sonucu kıyı kenti Savona'ya yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki viyadüğün bir kısmı çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.


Ligurya bölgesel hükümetinin başkanı Giovanni Toti, viyadüğün çökmesi sonucu bir araçta hasar meydana geldiğini ifade etti.


Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği, otoyolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi. - ROMA

Savona, İtalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 17:09:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya'da şiddetli yağışlar nedeniyle viyadük çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]