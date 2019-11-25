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- İtalya'da şiddetli yağışlar nedeniyle viyadük çöktü
6 saat önce
- İtalya'da şiddetli yağışlar nedeniyle viyadük çöktüROMA - İtalya'nın kuzeybatısında şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu bir viyadük çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:25 Kaynak: İHA
- İtalya'da şiddetli yağışlar nedeniyle viyadük çöktü
ROMA - İtalya'nın kuzeybatısında şiddetli yağışların neden olduğu toprak kayması sonucu bir viyadük çöktü.
İtalya'nın kuzeybatısındaki Ligurya bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Toprak kayması sonucu kıyı kenti Savona'ya yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki viyadüğün bir kısmı çöktü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
Ligurya bölgesel hükümetinin başkanı Giovanni Toti, viyadüğün çökmesi sonucu bir araçta hasar meydana geldiğini ifade etti.
Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği, otoyolun çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.
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