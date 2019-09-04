İtalya'da siyasi kriz aşıldı: Yeni hükümet perşembe günü yemin edecek
2 saat önce
İtalya'da Başbakan Conte'nin istifasının ardından başlayan hükümet krizi aşıldı. Yine Conte'nin liderliğinde kurulacak yeni hükümetin perşembe günü yemin ederek göreve başlayacağı açıkladı.
İtalya'da Başbakan Conte'nin istifasının ardından başlayan hükümet krizi aşıldı. Yine Conte'nin liderliğinde kurulacak yeni hükümetin salı günü yemin ederek göreve başlayacağı açıkladı.
Ayrıntılar geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:53
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