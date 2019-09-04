Son Dakika Haberleri: İtalya'da siyasi kriz aşıldı: Yeni hükümet perşembe günü yemin edecek
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İtalya'da siyasi kriz aşıldı: Yeni hükümet perşembe günü yemin edecek

2 saat önce

İtalya'da Başbakan Conte'nin istifasının ardından başlayan hükümet krizi aşıldı. Yine Conte'nin liderliğinde kurulacak yeni hükümetin perşembe günü yemin ederek göreve başlayacağı açıkladı.

İtalya'da siyasi kriz aşıldı: Yeni hükümet perşembe günü yemin edecek, System.String[]

İtalya'da Başbakan Conte'nin istifasının ardından başlayan hükümet krizi aşıldı. Yine Conte'nin liderliğinde kurulacak yeni hükümetin salı günü yemin ederek göreve başlayacağı açıkladı.


Ayrıntılar geliyor.

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Hükümet, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:53 
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