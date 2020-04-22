İtalya'da sokağa çıkma yasağına rağmen güneşlenen adam polis dronu'na takıldı - Son Dakika

İtalya'da sokağa çıkma yasağına rağmen güneşlenen adam polis dronu'na takıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan İtalya'da, polis, yasağı delen bir kişiyi sahilde güneşlenirken drone ile yakaladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan İtalya 'da, polis, yasağı delen bir kişiyi sahilde güneşlenirken drone ile yakaladı. Avrupa'da koronavirüsün merkez üssü haline gelen İtalya'da sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. İtalyan polisi, Rimini'de bulunan ıssız bir kumsalda yalnız güneşlenen bir adamı drone ile tespit etti. Drone tarafından tespit edilen kişinin yanına giden polisler, sokağa çıkma yasağına uymayan kişiye para cezası kesti. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından bir çok kişi polisin yaklaşımına "Adam sosyal mesafesini koruyor. Tek başına güneşleniyor. Bu yaklaşım doğru değil" şeklinde tepki gösterildi. - Kara

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi

Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi

Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt

Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim

Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var

Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor

TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu

Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi

İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi

Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı

CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu