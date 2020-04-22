Son Dakika › Güncel › İtalya'da sokağa çıkma yasağına rağmen güneşlenen adam polis dronu'na takıldı - Son Dakika
İtalya'da sokağa çıkma yasağına rağmen güneşlenen adam polis dronu'na takıldı
6 saat önce
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan İtalya'da, polis, yasağı delen bir kişiyi sahilde güneşlenirken drone ile yakaladı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan İtalya'da, polis, yasağı delen bir kişiyi sahilde güneşlenirken drone ile yakaladı.
Avrupa'da koronavirüsün merkez üssü haline gelen İtalya'da sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. İtalyan polisi, Rimini'de bulunan ıssız bir kumsalda yalnız güneşlenen bir adamı drone ile tespit etti. Drone tarafından tespit edilen kişinin yanına giden polisler, sokağa çıkma yasağına uymayan kişiye para cezası kesti. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından bir çok kişi polisin yaklaşımına "Adam sosyal mesafesini koruyor. Tek başına güneşleniyor. Bu yaklaşım doğru değil" şeklinde tepki gösterildi.
- Kara
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:26 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu