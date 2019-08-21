İtalya'da son 10 yılda 6 başbakan görev yaptı
1 saat önce
Yaşadığı hükümet krizleriyle sık sık gündeme gelen İtalya'da son 10 yılda 6 başbakan görev yaptı.
Yaşadığı hükümet krizleriyle sık sık gündeme gelen İtalya
'da son 10 yılda 6 başbakan görev yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:15
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