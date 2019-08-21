Son Dakika Haberleri: İtalya'da son 10 yılda 6 başbakan görev yaptı
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İtalya'da son 10 yılda 6 başbakan görev yaptı

1 saat önce

Yaşadığı hükümet krizleriyle sık sık gündeme gelen İtalya'da son 10 yılda 6 başbakan görev yaptı.

İtalya'da son 10 yılda 6 başbakan görev yaptı, System.String[]
Yaşadığı hükümet krizleriyle sık sık gündeme gelen İtalya'da son 10 yılda 6 başbakan görev yaptı.
Hükümet, İtalya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:15 
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