İtalya'da son 24 saatte 10 bin 404 yeni vaka - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 404 yeni vaka

27.04.2021 19:27
İtalya'da son 24 saatte 10 bin 404 yeni vaka, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 10 bin 404 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 981 bin 512'ye yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 10 bin 404 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 981 bin 512'ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 302 bin 734 korona virüs testi yapıldığı ve 10 bin 404 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 981 bin 512'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 373 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 119 bin 912'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 14 bin 688 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 448 bin 149 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 101 kişi azalarak 2 bin 748'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 18 milyon 253 bin 774 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 5 milyon 361 bin 116 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 10 bin 404 yeni vaka - Son Dakika


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