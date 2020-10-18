İtalya'da son 24 saatte 11 bin 705 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 11 bin 705 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 11 bin 705 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugün, salgının başladığı 21 Şubat'tan beri ülkede en çok yeni vakanın tespit edildiği gün oldu.

Salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 414 bin 241 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 126 bin 237'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 750'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 69 artarak, 36 bin 543'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 2 bin 334 artışla 251 bin 461 oldu.

Ülkede son bir haftada günlük vaka sayılarındaki artışın ardından Başbakan Giuseppe Conte, koalisyon iktidar ortaklarıyla ve bölge yönetimleriyle tedbirleri sıkılaştırmak üzere istişarelerde bulunuyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ülkenin topyekun karantinaya girmesine karşı olduğu bilinen Başbakan Conte'nin halkın karşısına orantılı tedbirlerle çıkmak istediği belirtildi.

Conte'nin bu akşam saatlerinde yeni tedbirleri açıklaması bekleniyor.