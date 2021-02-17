İtalya'da son 24 saatte 12 bin 74 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 12 bin 74 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

17.02.2021 20:39
İtalya'da son 24 saatte 12 bin 74 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 74 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 74 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 294 bin 411 testte 12 bin 74 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 751 bin 657'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 388 bin 864'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 369 artarak, 94 bin 540'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 16 bin 519 artışla 2 milyon 268 bin 253'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 3 milyon 146 bin 842 oldu. Aşılananların 1 milyon 298 bin 844'ünün ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Mutasyona uğramış yeni bir türü tespit edildi

İtalya'nın Campania Bölgesi'nden yapılan açıklamada, Napoli'deki 2. Federico Üniversitesi ve Pascale Enstitüsünün çalışmasıyla, Afrika'dan dönen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişide tespit edilen virüsün, İtalya'da şu ana kadar hiç tanımlanmayan yeni bir mutasyon türü olduğu belirtildi.

Söz konusu türün bölgede ve İtalya'da daha önce rastlanılan türlerle herhangi bir benzerlik göstermediği ve etkisi hakkında çok fazla bilgi olmadığı kaydedildi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Napoli'de tespit edilen ve "B.1525" adıyla anılan bu türden İngiltere'de sadece 32 vaka bulunduğu, Nijerya, Danimarka ve ABD'de birkaç vaka daha olduğu yazıldı.

Diğer yandan, ülkenin bazı bölgelerinde Kovid-19'un mutasyona uğramış farklı türlerinin yüzde 60'a varan oranda dolaşımda olduğu basında yer aldı.

Bu arada, Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia da bölgelerinde yüzde 17,18 oranında virüsün İngiltere'de görülen daha bulaşıcı türüne rastlandığını, buna ek olarak bir kişide Brezilya'da görülen türden tespit edildiğini açıkladı.

England, Aralık, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 12 bin 74 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısa çalışma ödeneğini mart sonuna kadar uzattık Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım Kourtney Kardashian, müzisyen arkadaşıyla yaşadığı aşkı resmen ilan etti Gara'da 13 vatandaşımızı şehit eden teröristin çok sayıda saldırının sorumlusu olduğu ortaya çıktı Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, son halini paylaştı Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği simge ahşap ev rekor ücretle satışa çıkarıldı
Normalleşme süreci Mart ayında başlıyor! İşte illerin kaderini belirleyecek 4 kriter Normalleşme süreci Mart ayında başlıyor! İşte illerin kaderini belirleyecek 4 kriter         
20:24
Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi         
20:07
Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu         
19:12
Doktor, diyetisyen eşini öldürdükten sonra intihar etti Doktor, diyetisyen eşini öldürdükten sonra intihar etti         
18:58
Serenay Sarıkaya'nın Maldivler tatilinden makyajsız doğal pozu mest etti Serenay Sarıkaya'nın Maldivler tatilinden makyajsız doğal pozu mest etti         
18:11
12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü 12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü         
17:22
Çad'da çobanlar ile çiftçiler arasında çatışma: 35 ölü Çad'da çobanlar ile çiftçiler arasında çatışma: 35 ölü         
17:02
Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu         
16:54
Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı         
16:09
İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu         
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine yanıt         
13:52
Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm         
12:33
Gara şehidinin babası Gara şehidinin babası "jetler bombaladı" yalanını çürüttü: Oğlumun cenazesini yıkadım, başından vurulmuştu         
11:35
Yere yatırdıkları adamı sopalarla acımasızca dövdüler! O anlar kamerada Yere yatırdıkları adamı sopalarla acımasızca dövdüler! O anlar kamerada         
11:09
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf ettiği videoyu reddetti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf ettiği videoyu reddetti         
11:03
Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu         
11:03
Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2021 20:53:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da son 24 saatte 12 bin 74 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei