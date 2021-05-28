İtalya'da son 24 saatte 126 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 249 bin 911 testte 3 bin 738 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 209 bin 707'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 246 bin 270'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 1142'ye geriledi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 126 artarak 125 bin 919'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 10 bin 534 artışla 3 milyon 837 bin 518'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 33 milyon 157 bin 886 oldu. Aşılananların 11 milyon 312 bin 131'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Dr. Silvio Brusaferro, salgının gidişatına dair haftalık raporu açıklarken, ülke genelinde virüs bulaşma katsayısının (Rt endeksi) 0,78'e gerilediğini bildirdi.

Brusaferro, İtalya'da görülen vakaların yüzde 88'inde İngiliz varyantına rastlandığını ve bu türün vakalar arasında en yaygın tür olduğunu kaydederek, vakaların yüzde 7,3'ünde Brezilya varyantı, yüzde 1'inde Hindistan varyantı, yüzde 0,8'inde de Nijerya'da görülen türüne rastlandığını belirtti.