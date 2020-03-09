- İtalya'da son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti- Lombardiya ve 14 kent için karantina sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel - İtalya'da son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti- Lombardiya ve 14 kent için karantina sürüyor - Son Dakika

- İtalya'da son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti- Lombardiya ve 14 kent için karantina sürüyor

6 saat önce

- İtalya'da son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti Lombardiya ve 14 kent için karantina sürüyor İtalya'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 133 kişi daha hayatını kaybetti.

- İtalya'da son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti

Lombardiya ve 14 kent için karantina sürüyor

ROMA - İtalya'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 133 kişi daha hayatını kaybetti. Lombardiya ve 14 kent için başlatılan karantina süreci devam ediyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak hızla yayılan korona virüsü İtalya'da bilançoyu arttırıyor. Ülkede korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 133 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 366'ya ulaştı. Korona virüsü salgınının hızla yayılması üzerine hükümet tarafından önlem olarak yayınlanan kararnameye göre kuzeydeki Lombardiya bölgesinde ve 14 kentte başlatılan karantina süreci devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, virüsün yayılmasına karşı İtalya tarafından alınan önlemlerin tamamen desteklendiği bildirildi. Karantinadaki bölgelerde kültürel, dini ve spor faaliyetleri ile fuarlar dahil özel veya resmi tüm organize edilen toplantılar da durduruldu. Restoran ve barların ise 06.00-18.00 saatleri arasında açık olacağı kaydedildi.

3 Nisan'a kadar yürürlükte kalacağı belirtilen kararnamede karantina sürecinin başladığı bölgeler şu şekilde:

16 milyon kişinin yaşadığı Lombardiya bölgesi, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padua, Treviso ve Venedik kentleri.

- İtalya'da son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti- Lombardiya ve 14 kent için karantina sürüyor

Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastane odasının görüntüleri ortaya çıktı
İtalya'da tüm spor organizasyonları 3 Nisan'a kadar askıya alındı DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi çok gerçek oldu Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 463'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
21:36 Aç kalan tilkinin mahalledeki yiyecek arayışı görüntülendi
21:34 Suudi Arabistan, Türkiye dahil 5 ülkeye seyahatleri durdurdu
21:34 Türkiye, Sudan Başbakanı'nı hedef alan suikast girişimini şiddetle kınadı
21:30 İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 463'e çıktı
21:28 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 21:40:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - İtalya'da son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti- Lombardiya ve 14 kent için karantina sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]