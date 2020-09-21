İtalya'da son 24 saatte 1350 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 1350 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 299 bin 506'ya yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 1350 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 17 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 299 bin 506'ya, toplam can kaybı ise 35 bin 724'e ulaştı. Ülkede 218 bin 703 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.