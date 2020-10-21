İngiltere'de 24 saatte 26 bin 688 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

İngiltere'de 24 saatte 26 bin 688 Kovid-19 vakası görüldü

21.10.2020 18:37
İngiltere'de 24 saatte 26 bin 688 Kovid-19 vakası görüldü, System.String[]

İngiltere'de son 24 saatte 26 bin 688 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

İngiltere'de son 24 saatte 26 bin 688 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 191 artarak 44 bin 158'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 26 bin 688 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 789 bin 229'a yükseldi.

Bir günde 279 bin 996 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 28 milyon 78 bin 61 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 6 bin 479 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, bunlardan 629'unun yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Ülkede önlemler sıkılaştırılıyor

Bu arada ulusal karantina kararı almaktan kaçınan İngiliz hükümeti, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yerel önlemleri sıkılaştırıyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Yorkshire bölgesinin "en yüksek Kovid-19 uyarı seviyesine" dahil edildiği bildirildi. Buna göre burada bar ve benzeri eğlence mekanlarının kapanacağı, şehirdeki farklı hane üyelerinin kapalı ve açık mekanlarda bir araya gelmesinin de yasaklanacağı açıklandı.

Daha önce Kovid-19 vakalarındaki ciddi artış nedeniyle Merseyside, Lancashire ve Manchester bölgeleri de "en yüksek Kovid-19 uyarı seviyesi"ne dahil edilmişti.

3 aşamalı yerel Kovid-19 uyarı seviyeleri

Ülkede virüsün artış hızına bağlı olarak devreye girecek "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 3 aşamalı kısıtlamalar duyurulmuştu.

İlk aşama, kapalı veya açık alanlarda buluşmaların 6 kişiyle sınırlandırılmasını, barlar ve restoranların 22.00'de kapanmasını içeriyor.

İkinci aşamada farklı hane üyelerinin kapalı mekanlarda görüşmeleri yasaklanırken, üçüncü aşama ise bu önlemlerin yanı sıra barlar ve restoranların kapatılmasını öngörüyor.

Koronavirüs, İtalya, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İngiltere'de 24 saatte 26 bin 688 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayın kuruluşla anlaşamadık, ihtarname gönderdik Ermenistan Dağlık Karabağ'da PKK'lı teröristleri ön safta kullanıyor ABD, Karabağ savaşına dahil oldu! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Washington'a gidiyor Borsa 6 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi Koca dolandırıldı, karısı dolandırılmaktan kurtarıldı Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak
Tuvaleti kullanan kadını 2 metre uzunluğundaki dev piton kalçasından ısırdı Tuvaleti kullanan kadını 2 metre uzunluğundaki dev piton kalçasından ısırdı         
19:28
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz         
19:08
İngiliz golcü Welbeck, F.Bahçe'nin 1,5 milyon liralık teklifini reddetti İngiliz golcü Welbeck, F.Bahçe'nin 1,5 milyon liralık teklifini reddetti         
18:58
Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı         
18:24
Polis, intihara kalkışan genci bir anlık dalgınlığından yararlanarak kurtardı Polis, intihara kalkışan genci bir anlık dalgınlığından yararlanarak kurtardı         
18:18
Ünlü YouTuber canlı yayında bir kadını darbetti! Sosyal medya ayağa kalktı Ünlü YouTuber canlı yayında bir kadını darbetti! Sosyal medya ayağa kalktı         
18:05
Ermenistan, Türkiye'den ürün alımını yasakladı Ermenistan, Türkiye'den ürün alımını yasakladı         
17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı         
15:46
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
Reuters'a konuşan yetkiliden bomba iddia: Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir Reuters'a konuşan yetkiliden bomba iddia: Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir         
15:08
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi         
14:17
Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor Amerikan giyim şirketi GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor         
13:49
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 19:42:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de 24 saatte 26 bin 688 Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei