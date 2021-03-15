İtalya'da son 24 saatte 15 bin 267 yeni vaka - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 15 bin 267 yeni vaka

15.03.2021 20:52
İtalya'da son 24 saatte 15 bin 267 yeni vaka, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 15 bin 267 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 238 bin 394'e ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 15 bin 267 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 238 bin 394'e ulaştı.

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 179 bin 15 korona virüs testi yapıldığı ve 15 bin 267 yeni vakanın tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 238 bin 394'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 354 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 102 bin 449'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, 15 bin 807 kişinin daha iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 530 bin 357'ye gerilediğini belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 75 kişi artarak 3 bin 157'ye ulaştı.

YAKLAŞIK 42 MİLYON KİŞİ KARANTİNADA

İtalya'da yaklaşık 42 milyon kişinin karantina altına alınacağı 2 haftalık süreç başladı. Ülkede 10 bölgede zorunlu haller dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Lombardiya, Lazio, Veneto, Puglia, Campania, Marche, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Molise bölgeleri ve Trento kentinde kırmızı bölge uygulaması 6 Nisan'a kadar geçerli olacak. Sardunya Adası hariç ülkenin geri kalanında turuncu bölge uygulaması geçerli olacak. Turuncu bölgede yaşayanlar, bulundukları kent sınırlarında kalmak koşuluyla 05.00 22.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 15 bin 267 yeni vaka - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Myanmar'daki askeri darbe karşıtı gösterilerde en az 138 kişi öldü Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı İspanya Milli Takımı, aday kadrosunu ilginç bir yöntemle açıkladı Çarşaf tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevcut normalleşme uygulamaları bir süre daha devam edecek Radyo programcılığı yapan Hazım Özsu, dinleyicisi tarafından kurşuna dizildi 4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi
Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de kritik zirve! Erol Bulut'un takımdaki geleceği masaya yatırılacak Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de kritik zirve! Erol Bulut'un takımdaki geleceği masaya yatırılacak         
21:37
Photoshop'un kurbanı olan Fahriye Evcen, sosyal medyanın diline düştü Photoshop'un kurbanı olan Fahriye Evcen, sosyal medyanın diline düştü         
21:13
Yol kenarında ölü bulunan bebeğin ardından yasak aşk çıktı Yol kenarında ölü bulunan bebeğin ardından yasak aşk çıktı         
20:45
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 15 bin 503 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 15 bin 503 yeni vaka tespit edildi         
20:25
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması Mart ayı sonunda bitiyor Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması Mart ayı sonunda bitiyor         
19:43
Kuryeyi alıkoyup işkence etmekle suçlanan İpek Hattat hakkında 32 yıla kadar hapis istemi Kuryeyi alıkoyup işkence etmekle suçlanan İpek Hattat hakkında 32 yıla kadar hapis istemi         
19:26
Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü         
19:00
Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi         
18:35
Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak         
17:36
Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu         
15:21
PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık         
14:06
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum         
11:06
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 21:43:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da son 24 saatte 15 bin 267 yeni vaka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei