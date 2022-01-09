Üye Girişi
İtalya'da son 24 saatte 155 bin 659 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 155 bin 659 Kovid-19 vakası kaydedildi

09.01.2022 20:56
İtalya'da son 24 saatte 155 bin 659 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 155 bin 659 vaka tespit edildi ve 157 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 155 bin 659 vaka tespit edildi ve 157 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 993 bin 201 testte 155 bin 659 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 7 milyon 436 bin 939'a ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 1 milyon 943 bin 979'a, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1595'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 157 artarak 139 bin 38'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 30 bin 399 artışla 5 milyon 353 bin 922'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 115 milyon 89 bin 493 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 614 bin 891 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 86,3'ü buldu.

Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 22 milyon 846 bin 936 hatırlatıcı doz uygulandı.

YORUMLAR
500

İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 155 bin 659 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika


Aksiyon dolu maçta beraberliğe razı oldular! Beşiktaş, Rizespor'a diş geçiremedi Aksiyon dolu maçta beraberliğe razı oldular! Beşiktaş, Rizespor'a diş geçiremedi         
20:57
Pizzacıyı işkencehane olarak kullandılar! İsviçre'nin ortasında PKK işkencesi Pizzacıyı işkencehane olarak kullandılar! İsviçre'nin ortasında PKK işkencesi         
20:45
İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu         
17:24
Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti         
17:22
Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı         
17:20
Konyaspor'un büyüsü bozuldu! Sivas'ta üç puan bıraktı Konyaspor'un büyüsü bozuldu! Sivas'ta üç puan bıraktı         
17:18
Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı Acun'un ilk transferleri Fenerbahçe'den! Hull City, Allahyar ve Zajc'ı kadrosuna kattı         
14:54
Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da teknelerin üzerine kaya düştü! 7 kişi hayatını kaybetti         
11:41
İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde inanılmaz görüntü! 3 öğrenci Atatürk posterini bıçakla parçaladı         
11:38
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi         
11:38
Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
11:36
Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
11:33
Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
11:32
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31
Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
11:31
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22

Son Dakika Haberleri
20:57 Aksiyon dolu maçta beraberliğe razı oldular! Beşiktaş, Rizespor'a diş geçiremedi
20:45 Pizzacıyı işkencehane olarak kullandılar! İsviçre'nin ortasında PKK işkencesi
20:30 Araba almayı düşünenlere iyi haber! Otomotiv devi Hyundai, en ucuz modelini Türkiye'ye getiriyor
20:18 Kripto parası olanlar dikkat! Bank of America'dan piyasaları altüst edecek uyarı geldi
20:18 Beşiktaş'ın yeni prensi Emirhan ayakta alkışlandı! Gökhan Gönül'den Emirhan'a ağabey şefkati
19:41 Son Dakika: Türkiye'de 9 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 173 kişi hayatını kaybetti, 61 bin 727 yeni vaka tespit edildi
19:28 Marmaris'te 20 dakika boyunca dolu yağdı! Arabalar ve dükkanlar zarar gördü
19:27 Üniversiteli Sedefnur, misafirliğe gittiği evde 7'nci kattaki pencereden düştü! Evdekiler gözaltında
18:05 Süper Lig'in Lewandowski'si! Göztepe, Ndiaye'nin şov yaptığı maçta Antalya'ya gol yağdırdı
17:58 Naime'yi özleyenler! Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya yeni dizi için kolları sıvadı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 21:02:38. #1.12#
SON DAKİKA: İtalya'da son 24 saatte 155 bin 659 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement