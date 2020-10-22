İtalya'da son 24 saatte 16 bin 79 yeni koronavirüs vakası
22.10.2020 18:23
İtalya'da son 24 saatte 16 bin 79 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.
İtalya'da son 24 saatte 16 bin 79 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 465 bin 726'ya yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 16 bin 79 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 136 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 465 bin 726'ya, toplam can kaybı ise 36 bin 968'e ulaştı. Ülkede 259 bin 456 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.
Son Dakika İtalyan teknik direktör Marcello Lippi, kariyerini sonlandırdı Adidas, koronavirüs döneminde değer kaybı yaşayan Reebok'ı satacak 5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş 150 kişiyi koronaya kurban veren kentimizde tedbirlere uyulmaması korkutuyor Kızı Şeyma'yı öldüren babaya, ağırlaştırılmış müebbet 11 yaşındaki kız çocuğu, kendisine cinsel istismarda bulunan kişi serbest kalınca canına kıydı İzmir'de yolun ortasında kadını döven şahsa kimse müdahale etmedi! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!