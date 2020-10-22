İtalya'da son 24 saatte 16 bin 79 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 16 bin 79 yeni koronavirüs vakası

22.10.2020 18:23
İtalya'da son 24 saatte 16 bin 79 yeni koronavirüs vakası, System.String[]

İtalya'da son 24 saatte 16 bin 79 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 16 bin 79 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 465 bin 726'ya yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 16 bin 79 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 136 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 465 bin 726'ya, toplam can kaybı ise 36 bin 968'e ulaştı. Ülkede 259 bin 456 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Koronavirüs, İtalya, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İtalya'da son 24 saatte 16 bin 79 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika Dünya

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