İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 178 yeni koronavirüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 178 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 409 bin 729'a yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 178 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 37 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 409 bin 729'a, toplam can kaybı ise 41 bin 862'ye ulaştı.