İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 178 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 409 bin 729'a yükseldi.
İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 178 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 37 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 409 bin 729'a, toplam can kaybı ise 41 bin 862'ye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 18:20 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › İngiltere'de son 24 saatte 6 bin 178 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika Dünya