İtalya'da son 24 saatte 1648 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 1648 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 313 bin 11'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 1648 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 24 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 313 bin 11'e, toplam can kaybı ise 35 bin 875'e ulaştı. Ülkede 226 bin 506 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.