İtalya'da son 24 saatte 17 bin 83 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 17 bin 83 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

02.03.2021 20:55
İtalya'da son 24 saatte 17 bin 83 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 83 yeni vaka kaydedildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 83 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 335 bin 983 testte 17 bin 83 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen bir yılda vaka sayısı toplam 2 milyon 955 bin 434'e yükseldi.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 430 bin 996'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı 2 bin 327'ye çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 343 artarak 98 bin 288'e yükselirken iyileşenlerin sayısı 10 bin 57 artışla 2 milyon 426 bin 150'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 4 milyon 434 bin 131 oldu. Aşılananların 1 milyon 424 bin 677'sinin ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 17 bin 83 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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