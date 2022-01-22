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İtalya'da son 24 saatte 171 bin 263 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 171 bin 263 Kovid-19 vakası kaydedildi

22.01.2022 21:56
İtalya'da son 24 saatte 171 bin 263 Kovid-19 vakası kaydedildi

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 333 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 333 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 1 milyon 43 bin 649 testte 171 bin 263 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 9 milyon 781 bin 191'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hastası sayısı 2 milyon 723 bin 949'a çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 333 artarak 143 bin 296'ya yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 148 bin 756 artışla 6 milyon 913 bin 946'ya ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 123 milyon 277 bin 235 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 34 bin 124 oldu.

Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 29 milyon 495 bin 858 hatırlatıcı doz uygulandı.

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İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 171 bin 263 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da son 24 saatte 171 bin 263 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika
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