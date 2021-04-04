İtalya'da son 24 saatte 18 bin 25 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 18 bin 25 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 250 bin 933 testte 18 bin 25 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 3 milyon 668 bin 264'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 569 bin 35 olarak açıklanırken, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 703 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 326 artışla 111 bin 30'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 13 bin 511 artışla 2 milyon 998 bin 199'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 11 milyon 38 bin 465 oldu. Aşılananların 3 milyon 435 bin 262'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.