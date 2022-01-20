İtalya'da son 24 saatte 188 bin 797 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 188 bin 797 Kovid-19 vakası kaydedildi, 385 kişi hayatını kaybetti.
İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 1 milyon 110 bin 266 testte 188 bin 797 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 9 milyon 418 bin 256'yı buldu.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 2 milyon 682 bin 41 olarak kaydedildi.
İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 385 artarak 142 bin 590'a yükseldi.
İyileşenlerin sayısı da 143 bin 29 artışla 6 milyon 593 bin 625'e ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 122 milyon 166 bin 535 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 47 milyon 3 bin 713 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 87'ye ulaştı.
Ülkede 20 Eylül 2021'de başlayan 3. doz aşılamada 28 milyon 504 bin 317 hatırlatıcı doz uygulandı.
Kaynak: AA
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