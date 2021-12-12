Üye Girişi
İtalya'da son 24 saatte 19 bin 215 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 19 bin 215 Kovid-19 vakası tespit edildi

12.12.2021 20:23
İtalya'da son 24 saatte 19 bin 215 Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 501 bin 815 testte 19 bin 215 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 5 milyon 225 bin 517'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 284 bin 877'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 829'a çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 66 artarak 134 bin 831'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 8 bin 151 artışla 4 milyon 805 bin 809'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 101 milyon 704 bin 327 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 914 bin 923 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 85'i buldu.

Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 11 milyon 309 bin 329 hatırlatıcı doz uygulandı.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 19 bin 215 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti! Serkan Kıyak intihar etti 20:08 Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti! Serkan Kıyak intihar etti
Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket 18:42 Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi 17:55 Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı 15:33 Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni 14:50 Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni İBB'den Bakan Soylu'ya 09:07 İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı 09:01 Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor 00:04 Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor

Son Dakika Haberleri
20:07 Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti! Serkan Kıyak intihar etti
20:03 Ekrem İmamoğlu, vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu Halk Ekmek'in maliyetini paylaştı
19:59 Beşiktaş tribünlerinde alkış tufanı koparan an!
19:29 Son Dakika: Türkiye'de 12 Aralık günü koronavirüsten182 kişi vefat etti, 17 bin 956 yeni vaka tespit edildi
19:28 Dolmabahçe'de tribünler Kayserispor maçının ilk düdüğüyle yıkıldı!
19:14 Babasının dövdüğü Cihan bebek ilk kez görüntülendi
19:07 Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz
18:42 Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket
18:20 Sergen Yalçın sonrası kadro sil baştan! Beşiktaş-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu
18:10 Alanya-Yeni Malatya maçının skoru uzun yıllar unutulmayacak
Kırmızı kart görünce çılgına döndü! Hakeme yaptığı skandal hareketle maçı tatil ettirdi Kırmızı kart görünce çılgına döndü! Hakeme yaptığı skandal hareketle maçı tatil ettirdi         
20:28
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Sergen Yalçın sonrası kadro sil baştan! Beşiktaş-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu Sergen Yalçın sonrası kadro sil baştan! Beşiktaş-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu         
18:20
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler         
12:47
Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı         
09:04
Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar         
00:07
Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu         
21:11
Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama         
20:10
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm         
19:25
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Define avcısı paha biçilemez kolye buldu         
17:32
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir         
16:37
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 20:29:16. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya'da son 24 saatte 19 bin 215 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement