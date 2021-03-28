İtalya'da son 24 saatte 19 bin 611 yeni vaka - Son Dakika

İtalya'da kotona virüs salgınında son 24 saatte 19 bin 611 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 532 bin 57'ye ulaştı.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 272 bin 630 korona virüs testi yapıldığı ve 19 bin 611 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 532 bin 57'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 297 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının da 107 bin 933'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 17 bin 950 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 573 bin 235'e yükseldiğini belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 44 kişi artarak 3 bin 679'a yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 9 milyon 258 bin 640 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 2 milyon 929 bin 678 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)