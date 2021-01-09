İtalya'da son 24 saatte 19 bin 978 yeni vaka - Son Dakika

İtalya'da son 24 saat içinde 19 bin 978 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 257 bin 866'ya ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 19 bin 978 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 257 bin 866'ya ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 483 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybının da 78 bin 394'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, 17 bin 40 kişinin iyileştiğini belirtirken, İtalya'da Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 2 bin 593'e ulaştığı duyuruldu.

HÜKÜMET YENİ KISITLAMALAR HAKKINDA YEREL YÖNETİMLERLE GÖRÜŞECEK

İtalyan hükümeti, pazartesi günü bölgesel yönetimler ile bir araya gelerek, Sağlık Yüksek Kurulunun salgına yönelik önerisini tartışacak.

İtalya Sağlık Yüksek Kurulu, dün yapılan haftalık salgın değerlendirmesinin ardından, 100 bin kişiye 250 vakanın düştüğü bölgelerde otomatik olarak kırmızı bölge ilan edilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. En riskli olarak tanımlanan kırmızı bölgelerde zorunlu haller dışında 24 saat sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)