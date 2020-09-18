İtalya'da son 24 saatte 1907 yeni koronavirüs vakası

İtalya'da son 24 saatte 1907 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 294 bin 932'ye yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 1907 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 10 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 294 bin 932'ye, toplam can kaybı ise 35 bin 668'e ulaştı. Ülkede 216 bin 807 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.