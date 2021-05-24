İtalya'da son 24 saatte 2 bin 490 yeni vaka - Son Dakika

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 490 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 194 bin 672'ye yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 107 bin 481 korona virüs testi yapıldığı ve 2 bin 490 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 194 bin 672'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 110 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 125 bin 335'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 7 bin 32 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 276 bin 439'a olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 28 kişi azalarak bin 382'ye geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 31 milyon 60 bin 70 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 10 milyon 275 bin 622 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)