Üye Girişi
İtalya'da son 24 saatte 2 bin 79 yeni vaka - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 79 yeni vaka

10.06.2021 20:47
İtalya'da son 24 saatte 2 bin 79 yeni vaka, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 79 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 239 bin 868'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 79 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 239 bin 868'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyretmeye devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 205 bin 335 korona virüs testi yapıldığı ve 2 bin 79 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 239 bin 868'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 88 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 855'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 7 bin 616 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 169 bin 309 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 35 kişi azalarak 626'ya geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 40 milyon 114 bin 88 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 13 milyon 558 bin 508 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

İtalya'da son 24 saatte 2 bin 79 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 2 bin 79 yeni vaka - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti 21:04 Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Burak Elmas'tan 1 milyonluk protesto! Yönetimin istediği parayı verip, ekrana çıkmayacak 20:47 Burak Elmas'tan 1 milyonluk protesto! Yönetimin istediği parayı verip, ekrana çıkmayacak Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara için yarın imza töreni düzenleyecek 20:16 Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara için yarın imza töreni düzenleyecek
Son Dakika: Yarından itibaren 3 grup daha aşılama programına dahil edildi 19:59 Son Dakika: Yarından itibaren 3 grup daha aşılama programına dahil edildi Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, leopar desenli mayosuyla poz verdi 19:24 Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, leopar desenli mayosuyla poz verdi Edin Dzeko adım adım Beşiktaş'a geliyor 18:42 Edin Dzeko adım adım Beşiktaş'a geliyor
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu! 17:59 Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu! TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı 17:46 TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı

Son Dakika Haberleri
18:43 Macron'a tokat atan Fransız için istenilen ceza: 18 ay hapis
18:17 Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tutuklama talebi
18:16 Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı
17:59 Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu!
17:42 Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım
17:37 Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu
17:29 Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor
17:09 AK Parti'den '15 vekil' açıklaması: Kulis bilginiz doğru değil
17:03 Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim
16:59 Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu
Şenol Güneş basın toplantısından önce ateşi 4 kez ölçülmeye çalışılınca küplere bindi Şenol Güneş basın toplantısından önce ateşi 4 kez ölçülmeye çalışılınca küplere bindi         
21:13
'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor' yorumuna Alman büyükelçiden yanıt: Zannetmiyorum 'Almanya Türkiye'yi kıskanıyor' yorumuna Alman büyükelçiden yanıt: Zannetmiyorum         
21:00
G-7 zirvesine damga vuran olay! Boris Johnson ve Biden'in eşi az kalsın el ele tutuşuyordu G-7 zirvesine damga vuran olay! Boris Johnson ve Biden'in eşi az kalsın el ele tutuşuyordu         
20:33
Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti         
20:09
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 96 kişi vefat etti, 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 96 kişi vefat etti, 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Son Dakika: Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın tutuklandı Son Dakika: Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın tutuklandı         
19:05
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
DSÖ'den korkutan uyarı: Delta mutasyonu Avrupa'da ilerliyor, aşılama seviyesi ise yetersiz DSÖ'den korkutan uyarı: Delta mutasyonu Avrupa'da ilerliyor, aşılama seviyesi ise yetersiz         
17:58
Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu         
17:16
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu         
16:51
Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var         
15:17
Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı         
15:03
Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı?         
13:23
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 21:29:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da son 24 saatte 2 bin 79 yeni vaka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement