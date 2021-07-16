İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayıları yükselmeye devam ediyor - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 205 bin 602 testte 2 bin 898 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 281 bin 214'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı yeniden yükselişe geçerek, 42 bin 714 oldu.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 artarak 127 bin 851'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 1070 artışla 4 milyon 110 bin 649'a ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 60 milyon 196 bin 129 oldu. Aşılananların 25 milyon 988 bin 14'ünü ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün (ISS) salgının gidişatına ilişkin haftalık raporunda, ülke genelinde salgın bulaşma katsayısının (Rt endeksi) önceki hafta 0,67 iken, geçen hafta 0,92'ye çıktığı belirtildi.

ISS Başkanı Prof. Dr. Silvio Brusaferro, salgında vaka eğrisinin, pek çok bölgede yeniden yükselişe geçtiğini belirterek, yeni vakaların gençlerden olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Direktörü Gianni Rezza, salgında vakalar arasında özellikle Delta varyantının yayılımının hızla arttığını ve en çok gençleri etkilediğini kaydetti.