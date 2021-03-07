İtalya'da son 24 saatte 20 bin 765 yeni vaka - Son Dakika

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 20 bin 765 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 67 bin 486'ya ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 271 bin 336 korona virüs testi yapıldığı ve 20 bin 765 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 67 bin 486'ya ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 207 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 99 bin 785'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 467 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 472 bin 862'ye yükseldiğini aktardı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 34 kişi artarak 2 bin 605 oldu.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)