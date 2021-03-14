İtalya'da son 24 saatte 21 bin 315 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 21 bin 315 Kovid-19 vakası tespit edildi

14.03.2021 19:33
İtalya'da son 24 saatte 21 bin 315 Kovid-19 vakası tespit edildi, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 315 yeni vaka kaydedildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 315 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 273 bin 966 testte 21 bin 315 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen bir yılda toplam vaka sayısı 3 milyon 223 bin 142'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 531 bin 266'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 82'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 264 artarak 102 bin 145'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 9 bin 835 artışla 2 milyon 589 bin 731'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 6 milyon 610 bin 347 oldu. Aşılananların 1 milyon 968 bin 796'sının ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 21 bin 315 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü Leicester City, Sheffield United'ı 5-0 mağlup etti Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Akkuyu NGS nedeniyle Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmiş Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Eski kocasını sevgilisine vurdurttu! Talihsiz adam 9 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mart günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 13 bin 378 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Mart günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi vefat etti, 13 bin 378 yeni vaka tespit edildi         
19:29
ABD'de bir partide çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı ABD'de bir partide çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı         
19:17
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor! Canlı anlatım Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor! Canlı anlatım         
18:49
Cihangir İslam, Nevşin Mengü'ye kızdı: Gazeteci değil de savcı gibi Cihangir İslam, Nevşin Mengü'ye kızdı: Gazeteci değil de savcı gibi         
18:07
Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade         
17:05
Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma Karısını kurşun yağmuruna tutan cani adamdan pes dedirten savunma         
16:06
Aşıdan korkan hayvanlar ahırın demirlerini söktü! İlginç anlar kameraya yansıdı Aşıdan korkan hayvanlar ahırın demirlerini söktü! İlginç anlar kameraya yansıdı         
15:36
Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı Kenan Sofuoğlu, 2 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullandığı anları sosyal medyadan paylaştı         
15:01
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı         
10:44
ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı         
10:02
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 19:52:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da son 24 saatte 21 bin 315 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei