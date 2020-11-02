İtalya'da son 24 saatte 22 bin 253 yeni koronavirüs vakası
02.11.2020 19:12
İtalya'da son 24 saatte 22 bin 253 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.
İtalya'da son 24 saatte 22 bin 253 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 731 bin 588'e yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 22 bin 253 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 233 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 731 bin 588'e, toplam can kaybı ise 39 bin 59'a ulaştı. Ülkede 296 bin 17 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.
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