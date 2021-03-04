İtalya'da son 24 saatte 22 bin 865 yeni vaka - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 22 bin 865 yeni vaka

04.03.2021 20:27
İtalya'da son 24 saatte 22 bin 865 yeni vaka, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 22 bin 865 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 999 bin 119'a ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 22 bin 865 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 999 bin 119'a ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 339 bin 635 korona virüs testi yapıldığı ve 22 bin 865 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 999 bin 119'a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 339 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 98 bin 974'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 488 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 437 bin 421'e yükseldiğini aktardı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 64 kişi artarak 2 bin 475 oldu.

İtalya'da Avustralya'ya aşı ihracatına engel

İtalya hükümeti, Oxford-AstraZeneca tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının Avustralya'ya yapılacak olan 250 bin dozluk ihracatını engelleme kararı aldı. Hükümetin kararının ise Avrupa Komisyonu tarafından desteklendiği belirtilirken, Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile anlaşmaya varılan arzın yalnızca bir kısmını tedarik eden şirket arasındaki anlaşmazlığın ardından geldi.

(İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Avustralya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 22 bin 865 yeni vaka - Son Dakika


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