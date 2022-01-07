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İtalya'da son 24 saatte 223 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 223 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

07.01.2022 22:24
İtalya'da son 24 saatte 223 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 223 kişi öldü, 108 bin 304 yeni vaka tespit edildi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 223 kişi öldü, 108 bin 304 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 492 bin 172 testte 108 bin 304 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 7 milyon 83 bin 762'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 1 milyon 674 bin 71'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 1499'a çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 223 artarak 138 bin 697'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 27 bin 582 artışla 5 milyon 270 bin 994'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 114 milyon 135 bin 237 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 556 bin 616 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 86,2'yi buldu.

Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada 22 milyon 60 bin 390 hatırlatıcı doz uygulandı.

"Son haftalarda yeni vaka sayısında hızlı bir artış var"

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, salgına dair haftalık raporun sunumunda yaptığı konuşmada, "Pek çok ülkede salgın eğrisi dikleşmiş durumda. Aynı şekilde İtalya'da da son haftalarda yeni Kovid vakalarında hızlı bir artış var. Özellikle 20-29 yaş grubunda artış var. Bunu 10-19 ve 30-39 yaş grubundan vakalar izliyor." dedi.

Brusaferro, "Kovid-19 salgınında ciddi bir kötüleşme söz konusu. Haftalık insidans, 100 bin kişide 1700 vakaya ulaşmış durumda ki bu, yeni vakaların ve hastaneye yatışların sayısında önemli bir artışa işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Bu arada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzasıyla Toskana, Abruzzo, Valle d'Aosta ve Emilia Romagna bölgeleri de artan vakalar ve hastanelerdeki yoğunluk sebebiyle 10 Ocak'tan itibaren "beyaz" kategoriden orta riskli "sarı" kategoriye geçirildi. Ülkede halihazırda 20 idari bölgeden 10'u sarı kategoride bulunuyordu, bu sayı 14'e çıkacak.

Okulların tatil sonrası açılıp açılmaması tartışma konusu

İlk ve orta dereceli okulların, yılbaşı tatilinin ardından 10 Ocak'ta yeniden açılacak olması tartışma konusu oldu.

Okullarda da vaka sayılarının artması sebebiyle pek çok bölge yöneticisi ve okul müdürleri, uzaktan eğitime geçilmesi yönünde hükümete çağrılar yapıyor.

Campania Bölge Yönetimi Başkanı Vincenzo de Luca, bu koşullarda 10 Ocak'ta okulları açmanın "sorumsuzluk" olduğuna inandığını ifade ederken merkezi hükümetin ise okulların ocak sonuna kadar kapalı kalmasına karşı olduğu basına yansıdı.

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İtalya, Aralık, Ocak, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 223 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da son 24 saatte 223 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika
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