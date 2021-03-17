İtalya'da son 24 saatte 23 bin 59 yeni vaka - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 23 bin 59 yeni vaka

17.03.2021 20:12
İtalya'da son 24 saatte 23 bin 59 yeni vaka, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 23 bin 59 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 281 bin 810'a ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 23 bin 59 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 281 bin 810'a ulaştı.

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 369 bin 84 korona virüs testi yapıldığı ve 23 bin 59 yeni vakanın tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 281 bin 810'a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 431 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 103 bin 432'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, 19 bin 716 kişinin daha iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 539 bin 8'e yükseldiğini belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 61 kişi artarak 3 bin 317'ye ulaştı.

İtalya'da bugüne kadar Covid-19'a karşı 7 milyon 101 bin 882 kişi aşılanırken, 2 milyon 180 bin 85 kişiye ise iki doz aşı uygulandı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 23 bin 59 yeni vaka - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'de Erol Bulut için karar verildi! Kazanmaktan başka hiçbir şansı kalmadı Bir gün önce uyardığı arkadaşının kazasına denk geldi HDP'ye açılan kapatma davasında 600'den fazla isim hakkında siyaset yasağı istendi Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi Süper Lig devi, gol krallığında açık ara lider olan futbolcu için harekete geçti Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı Milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu TBMM Genel Kurul salonundan ayrıldı         
20:54
Son Dakika: Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı Son Dakika: Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı         
20:41
Rapçi Drake, Kim Kardashian'ın peşine düştü Rapçi Drake, Kim Kardashian'ın peşine düştü         
20:17
İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Gözde Doyran ile evlendi İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Gözde Doyran ile evlendi         
19:55
Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan saldırganı vatandaşlar yakaladı Yarım saatte üç kişiyi bıçaklayan saldırganı vatandaşlar yakaladı         
19:42
Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi         
19:15
AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı         
17:37
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar         
16:16
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı         
15:33
Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"         
13:00
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 21:05:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da son 24 saatte 23 bin 59 yeni vaka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei