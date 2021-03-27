İtalya'da son 24 saatte 23 bin 839 yeni vaka - Son Dakika

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 23 bin 839 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 512 bin 453'e ulaştı.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 357 bin 154 korona virüs testi yapıldığı ve 23 bin 839 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 512 bin 453'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 380 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının da 107 bin 636'ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 18 bin 287 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 571 bin 878'ye yükseldiğini belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 7 artarak 3 bin 635 oldu.

İtalya'da bugüne kadar 9 milyon 17 bin 95 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 2 milyon 862 bin 386 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)