İtalya'da son 24 saatte 25 bin 853 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 853 yeni koronavirüs vakası

25.11.2020 19:50
İtalya'da son 24 saatte 25 bin 853 yeni koronavirüs vakası, System.String[]

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 853 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 853 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 480 bin 874'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 853 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 722 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 480 bin 874'e, toplam can kaybı ise 52 bin 28'e ulaştı. Ülkede toplamda 637 bin 149 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 637 bin 697 de aktif vaka olduğu bildirildi.


Koronavirüs, İtalya, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İtalya'da son 24 saatte 25 bin 853 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti Lille, Galatasaray'ın gündemindeki Bursasporlu Ali Akman'ı listesine ekledi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan önemli uyarı: AVM'de yerde yemek, restoranda yemekten daha riskli Karın şişliği şikayetiyle hastaneye gitti, karnından 14 kilogram büyüklüğünde kitle çıktı 3 haftadır kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu İsrail basınından bomba Trump iddiası: Görev süresi dolmadan İran'ı vurmaya hazırlanıyor İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali! Kızı, "Çok yakında büyük sürpriz var" notuyla paylaştı Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor         
19:46
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Taksim metrosunda raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti Taksim metrosunda raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti         
19:12
F.Bahçeli Samatta, sakatlığı nedenile Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek F.Bahçeli Samatta, sakatlığı nedenile Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek         
18:44
Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi yeni tedbirlerin işaretini verdi: Başarılı olamazsak sıkı tedbirler gelebilir Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi yeni tedbirlerin işaretini verdi: Başarılı olamazsak sıkı tedbirler gelebilir         
17:51
Putin'in Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam         
17:36
Demokrat Senatör Van Hollen'dan küstah Türkiye sözleri: Hesap sormayı dört gözle bekliyorum Demokrat Senatör Van Hollen'dan küstah Türkiye sözleri: Hesap sormayı dört gözle bekliyorum         
17:24
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir         
17:02
Dolmuş sorduğu şahıs Dolmuş sorduğu şahıs "Yaklaşma, korona var" deyince öldüresiye dövdü         
16:11
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor         
15:07
Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor Ekvador'da koronavirüsten ölenler kimlik tespiti için mezardan çıkarılıyor         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
İkisi de aynı anda görülebilir! İşte koronavirüsü gripten ayıran en önemli özellik İkisi de aynı anda görülebilir! İşte koronavirüsü gripten ayıran en önemli özellik         
12:41
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 20:00:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da son 24 saatte 25 bin 853 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei