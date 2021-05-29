Üye Girişi
İtalya'da son 24 saatte 3 bin 351 yeni vaka - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 3 bin 351 yeni vaka

29.05.2021 19:47
İtalya'da son 24 saatte 3 bin 351 yeni vaka, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 351 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 213 bin 55'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 351 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 213 bin 55'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyretmeye devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 247 bin 330 korona virüs testi yapıldığı ve 3 bin 351 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 213 bin 55'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 83 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 126 bin 2'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 7 bin 569 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 241 bin 966 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 47 kişi azalarak bin 95'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 33 milyon 555 bin 795 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 11 milyon 495 bin 551 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)

İtalya'da son 24 saatte 3 bin 351 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 3 bin 351 yeni vaka - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rasim Ozan Kütahyalı bildiğiniz gibi! Yayınladığı video sosyal medyayı ayağa kaldırdı Rasim Ozan Kütahyalı bildiğiniz gibi! Yayınladığı video sosyal medyayı ayağa kaldırdı Montpellier Başkanı Laurent Nicollin: Belhanda ile yüzde 90 oranında anlaşma sağladık Montpellier Başkanı Laurent Nicollin: Belhanda ile yüzde 90 oranında anlaşma sağladık Fatih Terim ve Arda, Galatasaray'ın başkan adayları arasında krize sebep oldu Fatih Terim ve Arda, Galatasaray'ın başkan adayları arasında krize sebep oldu 1 Haziran'dan sonra maske zorunluluğu kalkacak mı? Prof. Dr. İlhan müjdeyi verdi 1 Haziran'dan sonra maske zorunluluğu kalkacak mı? Prof. Dr. İlhan müjdeyi verdi Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif Tünel içinde araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı Tünel içinde araçlar kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajlarıyla objektiflerin karşısına geçti Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe, Barbaros dizisi için yeni imajlarıyla objektiflerin karşısına geçti

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
Celal Şengör, İlber Ortaylı'yı övmek isterken küfretti Celal Şengör, İlber Ortaylı'yı övmek isterken küfretti         
20:22
NASA tarih verdi ve açıkladı: Dev asteroit Dünya'ya yaklaşıyor NASA tarih verdi ve açıkladı: Dev asteroit Dünya'ya yaklaşıyor         
19:58
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi         
19:30
Yeraltındaki radara takıldı! Yatılı okul arazisinde 215 çocuğa ait kemikler bulundu Yeraltındaki radara takıldı! Yatılı okul arazisinde 215 çocuğa ait kemikler bulundu         
18:32
8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı 8 farklı noktada ormanı yakan şahıs suçüstü yakalandı         
18:07
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim         
17:42
TEM Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü çarpıştı, 8 kişi yaralandı TEM Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü çarpıştı, 8 kişi yaralandı         
17:27
Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi         
16:52
Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı         
16:06
Dünya gündemine bomba gibi düşen olay! ABD'li askerler, nükleer silahların yerini ifşa etti Dünya gündemine bomba gibi düşen olay! ABD'li askerler, nükleer silahların yerini ifşa etti         
15:42
Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi         
14:48
İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az         
14:42
Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi         
14:28
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası         
12:44
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 20:31:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'da son 24 saatte 3 bin 351 yeni vaka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement