Üye Girişi
İtalya'da son 24 saatte 3 bin 405 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 3 bin 405 Kovid-19 vakası kaydedildi

01.10.2021 19:05
İtalya'da son 24 saatte 3 bin 405 Kovid-19 vakası kaydedildi, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 293 bin 469 testte 3 bin 405 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 675 bin 758'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 93 bin 652'ye geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 52 artarak 130 bin 973'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 4 bin 7 artışla 4 milyon 451 bin 133'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 84 milyon 874 bin 329 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 42 milyon 568 bin 410 oldu. Ülkede 20 Eylül'de kanser hastaları ve bünyesi zayıf kişiler için başlayan 3. doz aşılamada 82 bin 419 kişiye ek doz yapıldı.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 3 bin 405 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi 18:40 Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak 18:13 Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim 18:05 Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm 17:46 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi 17:39 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı 16:47 İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı
Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı 16:05 Diagne yine bildiğimiz gibi! Burun buruna geldiği futbolcuyu İstanbul'a çağırdı Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı 15:36 Şarkıcı İrem Derici'den Harbiye konseri öncesi küfür skandalı

Son Dakika Haberleri
18:40 Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi
18:38 Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
18:12 Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak
18:04 Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim
17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
17:49 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
17:45 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
17:40 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
Başakşehir'de Aykut Kocaman'ı eleştirdikten sonra kadro dışı kalan Caiçara affedildi Başakşehir'de Aykut Kocaman'ı eleştirdikten sonra kadro dışı kalan Caiçara affedildi         
19:01
Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız         
18:38
Bakanlıktan 'Avrasya Tüneli'nde fazla ücret' iddiasına cevap geldi: 31 Aralık kurunun baz alınması sözleşmeye aykırı Bakanlıktan 'Avrasya Tüneli'nde fazla ücret' iddiasına cevap geldi: 31 Aralık kurunun baz alınması sözleşmeye aykırı         
18:11
Kaynana, gelinine Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı         
17:50
Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin         
17:41
Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi         
16:50
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı         
16:33
Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı Çamurlu toprağa uzanmış halde bulunan kadını belediye çalışanları bile kaldıramadı         
15:55
Kendisine Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi         
15:35
Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı Musa Orhan'a hakaret suçundan açılan davada yargılanan Ezgi Mola, para cezası aldı         
15:13
Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Kürt sorununu çözdük, bu konuyu halen istismar edenlerin maskesini düşüreceğiz         
14:42
Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı Gündem olacak iddia: Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşamaya başladı         
14:32
Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış         
13:17
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 19:10:13. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya'da son 24 saatte 3 bin 405 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement