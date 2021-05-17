İtalya'da son 24 saatte 3 bin 455 yeni vaka - Son Dakika

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 455 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 162 bin 576'ya yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 118 bin 924 korona virüs testi yapıldığı ve 3 bin 455 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 162 bin 576'ya ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 140 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 124 bin 296'ya yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 9 bin 305 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 322 bin 891 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 25 kişi azalarak bin 754'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 27 milyon 416 bin 33 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 8 milyon 627 bin 856 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)