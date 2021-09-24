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İtalya'da son 24 saatte 3 bin 797 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 3 bin 797 Kovid-19 vakası tespit edildi

24.09.2021 22:58
İtalya'da son 24 saatte 3 bin 797 Kovid-19 vakası tespit edildi, System.String[]

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 797 Kovid-19 vakasına rastlandı.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 797 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 277 bin 508 testte 3 bin 797 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 653 bin 696'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 103 bin 556'ya geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 52 artarak 130 bin 603'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 5 bin 265 artışla 4 milyon 419 bin 537'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 83 milyon 599 bin 313 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 41 milyon 759 bin 921 oldu.

İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 3 bin 797 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da son 24 saatte 3 bin 797 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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