İtalya'da son 24 saatte 3 bin 995 yeni vaka - Son Dakika

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 995 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 192 bin 183'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 179 bin 391 korona virüs testi yapıldığı ve 3 bin 995 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 192 bin 183'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 72 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 125 bin 225'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 6 bin 573 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 281 bin 92 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 20 kişi azalarak bin 410'a geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 30 milyon 654 bin 487 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 10 milyon 84 bin 775 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)