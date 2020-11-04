İtalya'da son 24 saatte 30 bin 550 yeni koronavirüs vakası
04.11.2020 19:18
İtalya'da son 24 saatte 30 bin 550 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.
İtalya'da son 24 saatte 30 bin 550 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 790 bin 377'ye yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 30 bin 550 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 352 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 790 bin 377'ye, toplam can kaybı ise 39 bin 764'e ulaştı. Ülkede 307 bin 378 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.
Son Dakika Beşiktaş, Victor Ruiz için tazminat ödeyecek Suç makinesi karı-koca saklandıkları kömürlükte yakalandı PSG'li futbolcular, otelin asansöründe 50 dakika mahsur kaldı Son Dakika: Hacıosman metro hattının Yenikapı istasyonu geçici olarak kapatıldı Oy sayımı süren ABD seçimlerinde kabus senaryosu gerçek oldu Duygu sömürüsü yapan dilencinin 1 günlük hasılatı asgari ücretin yarısı çıktı Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor