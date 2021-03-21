İtalya'da son 24 saatte 300 can kaybı - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 300 can kaybı

21.03.2021 21:07
İtalya'da son 24 saatte 300 can kaybı, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 300 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 104 bin 942'ye ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 300 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 104 bin 942'ye ulaştı.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 277 bin 86 korona virüs testi yapıldığı ve 20 bin 159 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 376 bin 376'ya ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 300 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 104 bin 942'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, 13 bin 526 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 571 bin 672 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 61 kişi artarak 3 bin 448 oldu.

İtalya'da bugüne kadar 7 milyon 763 bin 684 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 2 milyon 467 bin 351 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 300 can kaybı - Son Dakika


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