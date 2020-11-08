İtalya'da son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka

08.11.2020 20:18
İtalya'da son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 32 bin 616 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 935 bin 104'e ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 32 bin 616 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 935 bin 104'e ulaştı.

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 32 bin 616 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 935 bin 104'e ulaştığını aktardı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 331 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 41 bin 394'e yükseldiğini ifade etti.

Bakanlık, son 24 saatte 191 bin 144 kişiye Covid-19 testi yapıldığını, testlerdeki pozitiflik oranının düne göre düşerek yüzde 17,1 olduğunu belirtti. Ülkede aktif Covid-19 hastası sayısı 558 bin 636'ya yükselirken, son 24 saatte 115 kişinin daha yoğun bakıma alınması ile toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 2 bin 749'a ulaştı.

Kırmızı bölge sayısı 5'e yükseliyor

Hükümet, geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge ile ülkedeki bölgeleri virüs bulaştırma katsayılarına (Rt) göre kırmızı, turuncu ve sarı olarak üçe ayırmıştı. Vakaların en yoğun olduğu bölgeler kırmızı, en az olduğu bölgeler ise sarı olarak işaretlenmişti. Kırmızı bölgelerde tam karantina tedbirleri uygulanıyor. Lombardiya, Piemonte, Kalabriya ve Valle D'Aosta'ya ek olarak ülkenin kuzeyinde yer alan Alto Adige de kırmızı bölge ilan edilmesi bekleniyor.

Öte yandan Covid-19 kısıtlamaları dahilinde en az riskli olarak tanımlanan sarı bölgelerde sokağa çıkma yasağı 22.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanıyor.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

İtalya'da son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Avrupa, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka - Son Dakika


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