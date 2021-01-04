İtalya'da son 24 saatte 348 can kaybı - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 348 can kaybı

04.01.2021 20:05
İtalya'da son 24 saatte 348 can kaybı, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 348 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 75 bin 680'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 348 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 75 bin 680'e yükseldi.

İtalya'da korona virüs salgınında can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 77 bin 993 testte 10 bin 800 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 166 bin 244'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 348 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 75 bin 680'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 16 bin 206 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 570 bin 458'e gerilediğini ifade etti.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısının 4 kişi daha azalması ile yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 2 bin 579'a geriledi.

3 bölgede okulların açılış tarihi ertelendi

İtalya'da okulların 7 Ocak'ta ulusal bazda yüzde 50 kapasiteyle yüz yüze eğitime geçmesi planlanıyor. Veneto ve Friuli Bölgesel Yönetimleri, okullarda yüz yüze eğitime geçiş tarihini 31 Ocak'a, Campagnia bölgesi ise 11 Ocak'a erteledi. Campagnia ayrıca, yüz yüze eğitimi anaokulları ve ilkokul 1. ve 2. sınıflar ile sınırlandırdı. Sicilya ve Molise bölgeleri ise 7 Ocak tarihine uyacaklarını açıkladı. - ROMA

İtalya'da son 24 saatte 348 can kaybı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 348 can kaybı - Son Dakika


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