İtalya'da son 24 saatte 37 bin 255 yeni koronavirüs vakası
14.11.2020 19:10
İtalya'da son 24 saatte 37 bin 255 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.
İtalya'da son 24 saatte 37 bin 255 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 144 bin 552'ye yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte 37 bin 255 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 544 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 144 bin 552'ye, toplam can kaybı ise 44 bin 683'e ulaştı. Ülkede 411 bin 434 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 688 bin 435 de aktif vaka olduğu bildirildi.
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