İtalya'da son 24 saatte 37 bin 255 yeni vaka - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 37 bin 255 yeni vaka

14.11.2020 20:16
İtalya'da son 24 saatte 37 bin 255 yeni vaka, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 37 bin 255 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 144 bin 552'ye ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 37 bin 255 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 144 bin 552'ye ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında günlük vaka sayısı 30 binin üzerinden seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 37 bin 255 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1 milyon 144 bin 552'ye ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 544 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 44 bin 683'e yükseldiğini ifade etti.

İtalya'da son 24 saatte 227 bin 695 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Ülkede aktif Covid-19 hastası sayısı 688 bin 435'e yükselirken, son 24 saatte 76 kişinin daha yoğun bakıma alınması ile toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 3 bin 306'a ulaştı.

"EĞRİNİN ARTIŞ HIZI AZALIYOR"

İtalya Sağlık Yüksek Konseyi Başkanı Franco Locatelli yaptığı açıklamada, pandemi değerlendirmesinde bulaşma endeksinin alınan önlemler sonucunda ülke çapında 1,7 seviyesinden 1,4'e düştüğünü duyurdu. Locatelli, virüs bulaşma eğrisinin artış hızının azalmaya başladığını ifade etti. Salgında durumun hala kritik olduğunun altını çizen Locatelli, yerel bazda alınan önlemlerin ilk sonuçlarını vermeye başladığını belirtti. Locatelli, dünkü veriler ışığında yoğun bakıma sevk edilen hasta sayısının 4 gün üst üste azaldığını belirterek, bugün ise yoğun bakım hasta sayısında düne göre artış olduğunu açıkladı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

İtalya'da son 24 saatte 37 bin 255 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 37 bin 255 yeni vaka
İtalya'da son 24 saatte 37 bin 255 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 37 bin 255 yeni vaka - Son Dakika


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