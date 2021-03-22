İtalya'da son 24 saatte 386 can kaybı - Son Dakika

İtalya'da son 24 saatte 386 can kaybı

22.03.2021 21:02
İtalya'da son 24 saatte 386 can kaybı, System.String[]

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 386 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 105 bin 328'e ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 386 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 105 bin 328'e ulaştı.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 169 bin 196 korona virüs testi yapıldığı ve 13 bin 846 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 400 bin 877'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 386 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybının 105 bin 328'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, 32 bin 720 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 563 bin 67 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 62 kişi artarak 3 bin 510 oldu.

İtalya'da bugüne kadar 7 milyon 894 bin 659 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 2 milyon 511 bin 145 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtalya'da son 24 saatte 386 can kaybı - Son Dakika


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